ОПГ переходят от насилия к экономической преступной деятельности – глава МВД РК

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прослеживается тенденция переориентирования ОПГ с насильственных преступлений на экономическую преступную деятельность. Об этом на Совещании министров внутренних дел стран ШОС в Ташкенте сказал глава МВД РК Марат Ахметжанов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении министр проинформировал коллег о казахстанском опыте по борьбе с организованной преступностью.

«Ведется наступательная борьба с организованной преступностью. Отмечу, что в последние годы в Казахстане прослеживается тенденция переориентирования ОПГ с насильственных преступлений на экономическую преступную деятельность. Для получения доступа к источникам незаконного финансирования предпринимаются попытки по установлению связи с должностными лицами», - сказал Марат Ахметжанов.

Он отметил, что в этой связи в структуре МВД в июле этого года создано профильное подразделение. Уже проводится целенаправленная работа по ликвидации и разобщению действующих организованных преступных групп, оперативной разработке объектов (рынки, месторождения, предприятия) с выходом на конкретные субъекты (ОПГ, чиновники, посредники).

«Буквально на днях, в июле, совместно с Комитетом национальной безопасности проведена спецоперация в нескольких регионах Казахстана: городах Алматы, Шымкент, Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областях. Задержана ОПГ из числа бывших осужденных, занимавшихся вымогательством, а также покровительством незаконным майнерам», - подчеркнул глава МВД.



