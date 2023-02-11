Оперу «Мадам Баттерфляй» два дня покажут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Историю о любви японской гейши к американскому лейтенанту расскажут в «Астана Опера» 11 и 12 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Опера Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» демонстрирует столкновение двух миров: западного и восточного, которые представят на сцене театра как мастера, так и молодые слушатели Международной оперной академии Astana Opera. В заглавной партии дебютирует Мадина Исламова, ее возлюбленного Пинкертона впервые исполнит Саян Исин.

В творческом багаже Мадины есть партии и в национальных, и в западноевропейских операх, исполненные на сцене «Астана Опера». Мадам Баттерфляй – серьезная работа, которая станет важным этапом в профессиональном росте певицы.

«На премьере «Мадам Баттерфляй» в апреле 2016 года я исполняла маленькую партию Матери главной героини, это был первый оперный спектакль для меня. Приятно вспоминать, что автор моего первого сценического костюма – оскароносная художница Франка Скуарчапино. Несколько дней назад я примеряла костюмы Баттерфляй и увидела свое родное фиолетовое кимоно из шелка, обняла его, поблагодарила – за шесть лет я не пропустила ни одного спектакля и была бессменной матушкой, надевая свой любимый костюм. На мой взгляд, «Мадам Баттерфляй» - самый красивый спектакль в нашем театре, оформленный выдающимся сценографом Эцио Фриджерио. Деревянный домик, настоящее море и каменные ступеньки на зеленом холме переносят артистов и зрителей в далекий город Нагасаки, в мечты о счастье маленькой японской девушки Чио-чио-сан, - сказала солистка театра Мадина Исламова.

В 2022 году после работы с итальянским коучем, певица решила попробовать свои силы в партии Мадам Баттерфляй.

«Нужно отметить, что Баттерфляй – одна из трех сложнейших партий в репертуаре сопрано. Я прислушалась к мнению итальянского маэстро, который посоветовал мне взяться за эту роль. В начале этого сезона я показала отрывки партии на уроке у главного концертмейстера «Астана Опера» Елене Сахно. Елену Юрьевну убедило звучание голоса, и она проделала со мной огромную работу над текстом, образом, темповыми и динамическими указаниями Пуччини. На протяжении всей подготовки к новой партии, я чувствую поддержку своих коллег в театре и хочу выразить большую благодарность», - продолжила М. Исламова.

«Чио-чио-сан – прекрасная, искренняя, умная, очаровательная девушка, она знает как вести разговор, как устроить все так, чтобы людям вокруг нее было счастливо и уютно. И в то же время мы замечаем, что у героини мгновенно появляются категоричные слова и интонации в вопросах о ее убеждениях. Бесчестию она предпочтет смерть. Оперу пишут только о великой любви, поэтому я верю, что Чио-чио-сан любит. И цветы, и море, и весну впервые она увидела по-настоящему, только встретив своего Пинкертона», - заключила певица.

В главной партии Пинкертона выступит Саян Исин - тенор, лауреат престижных музыкальных премий, солист «Астана Опера» и учащийся Международной оперной академии Astana Opera. «Основной вокальный материал у Пинкертона – это первый акт, насыщенный ансамблями и дуэтами. На мой взгляд, очень интересна его центральная часть, где проходит сцена бракосочетания, знакомство с кузинами, тетушками и с дядей Бонзой, которого Пинкертон прогоняет из своего дома. И завершается этот акт красивейшим дуэтом с Баттерфляй. Образ моего героя – не совсем однозначный. Пинкертон – человек, в первую очередь, любящий себя, он эгоистичен, ценит удобство и положение в обществе. Подтверждением тому становится его приезд в Нагасаки спустя три года отсутствия. И возвращается он не один, а со своей женой – Кэт Пинкертон, с которой сочетался узами брака по закону США. А все то, что происходило у него с Баттерфляй тремя годами ранее в Нагасаки – для него лишь игра», - отметил солист театра Саян Исин.

«Пинкертон не испытывал любви к Чио-чио-сан, их отношения были лишь минутной слабостью, захлестнувшей моего героя. Самое главное, что символом этой «любви» стал ребенок от Чио-чио-сан, которого он ни разу не видел за все это время. Трагедия и драма в том, что Баттерфляй не выдержала возвращения Пинкертона с официальной супругой Кэт Пинкертон в Нагасаки и покончила жизнь самоубийством.

Наверное, это и есть та правда, та жизнь, к которой нужно быть готовым. В целом, стиль написания опер Дж. Пуччини – это «веризм», то есть то, что было взято из самой жизни. Материал очень легко учится и воспринимается, его несложно донести до публики, потому что это жизненный, бытовой язык, раскрывающий большую человеческую трагедию», - добавил исполнитель.

В партиях Мадам Баттерфляй и Пинкертона 12 февраля выступят звезды оперной сцены заслуженные деятели Казахстана – Айгуль Ниязова и Медет Чотабаев. В разные дни партию Сузуки представят Гульжанат Сапакова и Татьяна Вицинская. В партии американского консула Шарплеса выйдет на сцену Алтынбек Абильда (дебют). Маклера и сводника Горо исполнят Рамзат Балакишиев, Ерулан Камел, в роли Бонзы предстанут – заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Болат Есимханов. Так же в спектакле заняты Принц Ямадори – Талгат Галеев, Кэт – Салтанат Муратбекова, Елена Ганжа. Мать - Айгерим Аманжолова (дебют), Тетка - Асем Аубакирова (дебют) и многие другие.

Дирижировать спектаклем будет Руслан Баймурзин, под его руководством проходят репетиции по вводам и оркестровые корректуры.

Начало спектаклей в 17:00

Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета «Астана Опера»