Оперный певец Азамат Желтыргузов: Зритель – наш главный критик

МИНСК. КАЗИНФОРМ – Гастроли театра оперы и балета «Астана Опера» в Азербайджане и Беларуси стали завершением международного тура театра в этом году. Впервые после пандемии «Астана Опера» в большом составе с оркестром отправился на гастроли и подарил бурю эмоций искушенным зрителям. О гастролях театра, о зрителях и потенциале казахстанской оперы корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор оперной труппы театра Азамат Желтыргузов.

«Мы приехали в Баку с гала-концертом. Получилась очень насыщенная программа. Маэстро Абзал Мухитдинов составлял программу вместе с маэстро Русланом Баймурзином. Концерт дирижировал Руслан Баймурзин, также играл наш прекрасный оркестр, выступал хор во главе с Ержаном Даутовым. На сцене блистали мастера Медет Чотабаев, Жупар Габдуллина, Бибигуль Жанузак, Салтанат Ахметова, Салтанат Муратбекова, Талгат Галеев, Саян Исин, подающая надежды Гульдана Алдадосова – лауреатка многих престижных конкурсов. Исполнили каватину Серке из оперы «Айсулу» Сыдыка Мухамеджанова. Это праздничная, шуточная каватина, которая разбавила серьезные произведения. Фишка нашего театра – опера «Биржан и Сара», этой оперой мы открывали двери нашего театра 10 лет назад. Второе произведение – ария Роберто из оперы «Иоланта». Это одноактная знаменитая опера П. Чайковского», - рассказал оперный певец.

Азамат Желтыргузов отметил, что для солистов гастроли за рубеж – это большой праздник.

«В первую очередь, мы обмениваемся опытом. Когда музыкант выезжает в другую страну, получает возможность показать себя, поделиться своим творчеством, показать искусство нашего театра. После Азербайджана вылетели в Беларусь. В Минске представили публике комическую оперу «Шелковая лестница». На сцене блистали наши артисты, которых хорошо знают и любят в странах СНГ. Салтанат Ахметову все знают и ждут здесь. Жупар Габдуллину хорошо знают в Баку, так как она с артистами бакинского театра выступала в оперном фестивале ТЮРКСОЙ. В Минске исполнил партию Джермано – слуга всех господ. Он хочет всем угодить, помочь своей хозяйке Джулии (исполняет Салтанат Ахметова). Это роль слуги, который всем угождает, но получается как всегда не так. Однако это спектакль со счастливым концом», - поделился директор оперной труппы «Астана Опера».

Азамат Желтыргузов не в первый раз выступает на сценах азербайджанского и белорусского театра. В 2010 году он получил Гран-при Международного конкурса вокалистов им. Бюльбюля. Спустя 12 лет оказался на конкурсе уже в качестве жюри. В 2012 году выступал в азербайджанском театре в рамках Дней культуры Казахстана.

«Мы тесно сотрудничаем с азербайджанскими, белорусскими коллегами, со всеми театрами мира. Думаю, все мои коллеги согласятся с мнением «каждый раз как в первый раз». Мы – живой инструмент. Всегда очень волнительно выступать на зарубежной сцене, так как представляем не только наш театр, но и нашу страну. Зрители бывают разные. Как публика воспримет с первого номера, так и завершится концерт. Зритель – это наш главный критик. Если зрители будут тепло приветствовать, мы тоже будем удовлетворены своим выступлением», - отметил оперный певец.

До пандемии артисты часто выезжали за рубеж с гастролями. После пандемии порадовали выступлением жителей регионов Казахстана. Недавно балетная труппа «Астана Опера» выступила в Кремлевском дворце в Москве. Затем оперная труппа побывала в Азербайджане и Беларуси. Таким образом, «Астана Опера» в этом году завершает международный тур.

«Когда артист сидит на одном месте, он деградирует и варится в своем соку. Когда выезжаешь за рубеж, обмениваешься опытом. Что связывает наш театр с Большим театром Беларуси? В этом году мы подписали меморандум о сотрудничестве. На днях в нашей стране в нашем театре завершился театральный фестиваль «Шелковый путь». К нам приезжали молодые солисты театра Беларуси. Налаживаем тесное сотрудничество с Белорусским театром», - сказал директор оперной труппы театра.

В завершение беседы Азамат Желтыргузов рассказал о потенциале казахстанской оперы.

«Развитие оперного искусства в Казахстане берет начало от Куляш Байсеитовой. В 1936 году в первый раз казахский оперный театр поехал в Москву показывать национальную оперу «Кыз Жибек». Основоположников казахстанской оперы нужно помнить и чтить. На мировом уровне мы никому не уступаем. У нас шикарные классические постановки. На Западе хотят ставить что-то новое, современное. Мы придерживаемся классики. Мы стараемся ставить классические спектакли, чтобы это было понятно, так как мы воспитываем наших зрителей. Мы хотим, чтобы они больше обращались к классике. У нас более 20 балетных спектаклей, 20 оперных спектаклей. 10 лет для театра небольшой срок. Например, Азербайджанскому театру 102 года. Однако наш театр уникален и соответствует всем международным нормам. Все, кто приезжал к нам, хорошо отзываются о нашем театре», - добавил Азамат Желтыргузов.

Ранее сообщалось, что в столице Азербайджана артисты представили бакинцам блестящий гала-концерт из номеров отечественных и мировых опер, симфонических произведений, а в Беларуси казахстанские артисты показали один из самых востребованных своих спектаклей – оперу Дж. Россини «Шелковая лестница».



