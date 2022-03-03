Операторов связи в РК хотят обязать указывать скорость интернета при заключении договоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная ассоциация коммуникации и цифровизации предлагает обязать операторов связи указывать скорость интернета при заключении договоров. Об этом заявил вице-президент ассоциации Жанат Асантаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обычно пользователю необходимо устойчивое интернет-соединение, чтобы входил в сеть мгновенно и без задержек. Однако добиться этого удается не всегда.

Интернет-провайдеры обычно декларируют максимальную скорость интернета, указывая «до 500 Мбит/c», однако реальная скорость не всегда совпадает с той, что указана в договорах оказания услуг доступа к интернету. Зачастую скорость интернета всегда разнится от заявленной в сторону уменьшения. Когда интернет-соединение медленное, это оборачивается потерянными временем и средствами, заставляя пользователя искать причины и способы устранения такой проблемы», - пояснил вице-президент Национальной ассоциации коммуникации и цифровизации на брифинге.

Провайдер заранее получает оплату за эту услуги. По словам спикера, из-за того, что операторы связи в договорах на оказание услуг связи не указывают конкретную величину, населению фактически приходится оплачивать скорость, которая может быть два или более раза ниже той, что указана при заключении соответствующего договора.

В этой связи Ассоциация предложила в рамках рассматриваемого законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей» норму, обязывающую операторов связи при заключении договоров оказания услуг доступа к интернету указывать конкретную величину скорости предоставляемого интернета.

«Кроме того, средства за недополученную услугу провайдер должен вернуть пользователю либо произвести перерасчет. В будущем, думается предоплату нужно заменить оплатой по факту за полученные услуги. Это позволит оградить потребителей от необоснованных переплат, а также снизить количество поступающих жалоб при предоставлении подобных услуг», - добавил Жанат Асантаев.