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    Операторов связи призвали не взимать плату на время режима ЧП

    8 Января 2022, 14:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальная ассоциация коммуникаций и цифровизации призвала операторов связи не взимать плату за услуги на время режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

    «В эти трагические дни для нашей страны Национальная ассоциация коммуникаций и цифровизации (НАКЦ) призывает всех казахстанцев и в первую очередь молодежь не поддаваться провокации, не нарушать общественный порядок и объединиться для скорейшего восстановления порядка и возврата к мирной жизни», - говорится в информационном сообщении.

    «В сложившейся ситуации на период действия ЧП призываем всех базовых операторов связи, работающих на территории Республики Казахстан не взымать плату с физических лиц за услуги: связи (городская и мобильная); телевидения (включая IT-телевидения); интернета (мобильный и проводной)», - добавили в организации.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Связь, ТВ, IT ЧП-2022
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