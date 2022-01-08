Операторов связи призвали не взимать плату на время режима ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальная ассоциация коммуникаций и цифровизации призвала операторов связи не взимать плату за услуги на время режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

«В эти трагические дни для нашей страны Национальная ассоциация коммуникаций и цифровизации (НАКЦ) призывает всех казахстанцев и в первую очередь молодежь не поддаваться провокации, не нарушать общественный порядок и объединиться для скорейшего восстановления порядка и возврата к мирной жизни», - говорится в информационном сообщении.

«В сложившейся ситуации на период действия ЧП призываем всех базовых операторов связи, работающих на территории Республики Казахстан не взымать плату с физических лиц за услуги: связи (городская и мобильная); телевидения (включая IT-телевидения); интернета (мобильный и проводной)», - добавили в организации.