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    Оперативные меры против паводков приняты в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях

    7 Марта 2023, 20:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры реагирования на паводковые ситуации в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях обсуждены на совещании под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра с участием курирующих заместителей акимов данных регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В ходе совещания было отмечено, что 7 марта из-за резкого повышения температуры воздуха, таяния снега и обильных осадков в виде дождя произошли переливы воды через автодороги областного и районного значения в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях.

    Акиматами оперативно приняты необходимые меры по укреплению дорожного полотна, отводу воды в пастбищные угодья и поймы. Для этого были привлечены силы и техника служб ДЧС.

    В настоящее время на местах организовано круглосуточное дежурство. Угроза подтопления населенных пунктов отсутствует.

    Мониторинг за паводковой ситуацией в остальных регионах также находится на контроле Правительства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Актюбинская область Атырауская область Кызылординская область Паводок
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