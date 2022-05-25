Оперативно выявлять угнанные авто совместно будут полицейские Казахстана и Кыргызстана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Взаимодействие в борьбе с преступностью на территориях сопредельных стран обсудили в Бишкеке полицейские Жамбылской (Казахстан) и Чуйской (Кыргызстан) областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, глава жамбылского гарнизона генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин с рабочей поездкой побывал в столице Республики Кыргызстан, где провёл встречу с начальником ГУВД Чуйской области Сапарбеком Асаналиевым.

В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия по обеспечению внутренней безопасности и борьбы с преступностью на территории двух регионов. Рассмотрены вопросы активизации совместной работы по борьбе со скотокрадством, контрабандой, кражей сотовых телефонов, угоном автомобилей, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия.

Между двумя областями подписаны необходимые документы для взаимного сотрудничества, создан прочный фундамент межрегионального сотрудничества, отметили в ведомстве.

«Обеспечение региональной безопасности и стабильности остается одними из основных приоритетов органов внутренних дел, - сообщил генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин. - Сотрудники полиции двух стран ведут эффективную работу по взаимному розыску и задержанию преступников».

За прошлый и нынешний годы полицейские Жамбылской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов Кыргызстана задержали троих уголовных преступников, которые скрывались за пределами жамбылского региона, установили местонахождение 16 преступников, находившихся в розыске в соседней стране.

Помимо этого, участники встречи обсудили вопросы перехода на сервисную модель работы полиции и внедрения цифровизации в деятельность полицейских.

Начальник департамента полиции Жамбылской области Арманбек Баймурзин предложил наладить процесс обмена данными для оперативного выявления угнанных машин, которые не подлежат восстановлению после дорожно-транспортных происшествий, а также автомобилей с подложными номерами. Это предложение поддержали кыргызские коллеги.

Подводя итоги встречи, стороны выразили уверенность в том, что развитие и укрепление двусторонних отношений выведет на новый уровень работу по профилактике правонарушений, отметили в правоохранительном ведомстве.