Оперативно-тактические учения прошли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Взаимодействие госорганов и силовых ведомств во время ЧС проверили в ходе учений в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, близ Тараза, на территории учебно-тренировочного полигона имени Халық Қаһарманы Газиза Байтасова прошли оперативно-тактические учения под руководством регионального оперативного штаба с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

В ходе учений, в которых были задействованы сотрудники департаментов полиции, чрезвычайных ситуаций, национальной безопасности, военнослужащие РгК «Юг», военнослужащие Национальной гвардии РК, отрабатывалась слаженность действий органов в случае возникновения чрезвычайных происшествий.

Всего было задействовано 2 088 сотрудников силовых ведомств, 70 единиц техники.

«Цель учений – усилить взаимодействие государственных органов, повысить силы и готовности оперативного штаба к угрозам при чрезвычайных ситуациях, отработать алгоритм действий, выполнить запланированные мероприятия по предупреждению ЧС всеми государственными органами», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в результате слаженных действий всех органов поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Глава региона Бердибек Сапарбаев поблагодарил всех сотрудников за активное участие и высоко оценил итоги учений.

«Будущность и развитие любого государства зависит от уровня обороноспособности страны, обеспечения безопасности жителей, - сказал он. - Задача всех государственных органов - сделать так, чтобы жители чувствовали себя в безопасности, чтобы их дети спокойно ходили в детский сад и школу. С этой целью были проведены сегодняшние оперативно-тактические учения. Нам нужно усилить взаимодействие всех государственных органов. Важно быть готовым к любым ситуациям».

Итоги учений показали, отметил Бердибек Сапарбаев, что общая подготовка неплохая. Необходимо как можно чаще проводить такие мероприятия, в случае возникновения ЧС работать вместе быстро и эффективно в соответствии с установленным алгоритмом.

«Местными исполнительными органами создаются необходимые условия для укрепления материально-технической базы, и работа в этом направлении будет продолжена. От имени руководства региона, оперативного штаба хочу поблагодарить всех, кто принял активное участие в сегодняшнем мероприятии. Несмотря на непогоду, цель учений достигнута, задачи выполнены, - сказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.