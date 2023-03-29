Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Оперативно рассмотреть законопроекты в сфере энергетики поручено депутатам Парламента РК

    29 Марта 2023, 11:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал пересмотреть подходы к инфраструктурному развитию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всем известно, насколько тяжело прошел текущий отопительный сезон, особенно в отдельных регионах. Устаревшая энергетическая инфраструктура работает на пределе возможностей. По моему поручению разрабатывается новая модель развития рынка электроэнергетики. Она направлена на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль при одновременном повышении прозрачности работы всех ее участников», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Президент напомнил, что в Мажилисе находятся три законопроекта, касающиеся электроэнергетики.

    «Прошу депутатский корпус оперативно рассмотреть их и принять соответствующие законодательные изменения. Из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах. Во многих городах остро ощущается недостаток базовой инфраструктуры: дорог, линий электропередач, газопроводов и так далее. В этой связи предлагаю принять Национальный инфраструктурный план, нацеленный на формирование устойчивого инфраструктурного каркаса страны», - отметил Глава государства.

    По словам Президента, в данном плане необходимо отразить основные проблемы инфраструктурного развития и обозначить ключевые проекты, которые будут реализованы до 2029 года.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.

    Напомним, 27 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Энергетика Мажилис Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент обозначил конкретные цели перед новым Парламентом – Равшан Назаров
    Конституционный Суд по обращению Президента проверил конституционность Социального кодекса
    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    Все наши успехи стали возможными благодаря единству и согласию в обществе - Президент Казахстана
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров