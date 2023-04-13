Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Операцию по коррекции устьев мочеточников впервые провели ребенку в СКО

    13 Апреля 2023, 14:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в многопрофильной детской областной больнице впервые провели эндоскопическую пликацию (коррекцию) устьев мочеточников. Шестилетнюю девочку успешно прооперировал хирург Анатолий Клыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе медучреждения пояснили, что коррекция выполняется при врожденной патологии мочевыделительной системы - пузырно-мочеточниковом рефлюксе (обратный заброс мочи из мочевого пузыря в мочеточник и почку). Встречается и диагностируется у детей довольно редко.

    «Коррекция проводится специальным эндогелем под наркозом с помощью цистоскопа. Операция длится примерно 10-20 минут. При этом производится сначала диагностика уретры и мочевого пузыря, состояние слизистой, устьев мочеточников, выброс мочи, затем вводится гель. В послеоперационном периоде оставляется катетер Фолея в мочевом пузыре для оттока мочи на трое суток. В последующем его удаляют и проводят контрольное УЗИ почек и мочевого пузыря. Нахождение в стационаре для маленьких пациентов – 4-5 дней. Такой вид вмешательства считается щадящей мини-инвазивной операцией», - прокомментировали в пресс-службе.

    В детской областной больнице добавили, что эндоскопическая пликация возможна в любом возрасте. Технические возможности и квалификация североказахстанских врачей позволяют совершать такие операции.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    К 2025 году уровень окладов работников культуры должен увеличиться в два раза - Алихан Смаилов
    Количество отказников от вакцинации увеличилось в Акмолинской области
    Свыше 200 квот выделили по программе «Аңсаған сәби» в Атырауской области
    Лабораторно подтвержденные случаи кори зарегистрированы в Костанайской области
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Какой будет погода в период посевной в СКО
    Новости партнеров