Операцию на аортокоронарное шунтирование сердца впервые провели в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Впервые в стенах Алматинской многопрофильной клинической больницы провели открытую операцию - аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения пациенту с ишемической болезнью сердца, у которого ранее был острый инфаркт миокарда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы управления здравоохранения Алматинской области, эта операция направлена на уменьшение симптомов ишемической болезни сердца и улучшение качества жизни пациента. Суть метода заключается в том, что хирург создает «шунт» (запасной сосуд) в обход заблокированных для кровотока участков коронарных артерий. В качестве шунта используется пересаженный сосуд из другой части тела пациента. Основная задача этого вида хирургического вмешательства - улучшить кровоток. Благодаря шунту у крови появляется «обходной путь» вокруг закупоренного участка коронарной артерии. Это увеличивает количество крови, которая поступает в сердце, устраняется ишемия миокарда и приступы стенокардии.

После оперативного лечения качество жизни пациентов заметно повышается: восстанавливается трудоспособность, становятся доступными физические нагрузки, риск внезапной смерти снижается.

Эту операцию провел врач кардиохирург высшей категории Тимур Ибрагимов.

«Нашему пациенту 54 года. Ранее он жаловался на боли и сжатие в области сердца. По направлению врача он прошел специальные методы исследования: электрокардиографию, коронарографию и УЗИ сердца. После полного обследования ему рекомендовано хирургическое лечение, его направили на операцию. Она необходима, если одна или несколько коронарных артерий сильно сжаты или закрыты, и есть значительное нарушение кровообращения сердца. Часто данная проблема заходит настолько далеко, что медикаментозное лечение или баллонная дилатация коронарных артерий становятся неэффективными. Перед проведением операции аортокоронарного шунтирования, как и перед всеми кардиохирургическими вмешательствами, проводится полный комплекс обследования пациента, это можно сделать в нашей клинике», - поделился врач.

Операция аортокоронарного шунтирования в среднем длится около 3-4 часов. После операции люди, перенесшие АКШ, попадают в отделение реанимации и интенсивной терапии. После стабилизации состояния пациента, его переводят в профильное отделение. Средняя продолжительность пребывания в стационаре для АКШ составляет от 8 до 12 дней. После выписки из больницы большинство людей, перенесших АКШ, проходят программу кардиореабилитации. Эти программы, часто называемые кардиологической реабилитацией, помогают восстановить силы после интенсивных кардиологических процедур или таких событий, как острый инфаркт миокарда.



