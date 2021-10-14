ООН призывает страны прекратить производство автомобилей с ДВС к 2040 году

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Мы должны декарбонизировать все виды транспорта, чтобы выйти на нулевой уровень выбросов в глобальном масштабе. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении в четверг к участникам Второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту, которая в эти дни проходит в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам генсека ООН, человечество отдаляется от реализации Целей устойчивого развития в области климата и биоразнообразия, отметив, что «мы уже близки к верхней планке допустимого потепления в 1,5 градуса Цельсия».

«Окно возможностей для действий, способных предотвратить изменение климата, сохранить природу и не допустить дальнейшее загрязнение, закрывается. Мы должны действовать сообща и быстро. Транспорт, на долю которого приходится более четверти выбросов всех парниковых газов в мире, является ключевым фактором к решению этой проблемы», - подчеркнул А.Гутерриш.

«Мы должны декарбонизировать все виды транспорта, чтобы выйти на нулевой уровень выбросов в глобальном масштабе», - добавил он.

Генсек ООН призвал прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в мире к 2040 году.

«Авиакомпаниям следует использовать экологически чистое авиационное топливо уже сейчас», - отметил он.

«Правительствам необходимо стимулировать экологически чистые виды транспорта», - особо подчеркнул А.Гутерриш.

Напомним, что с 14 по 16 октября в Пекине проходит Вторая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту. По словам организаторов, конференция станет важным шагом в укреплении связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития, закрепленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту, состоялась в 2016 году в Туркменистане.



