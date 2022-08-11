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    • ООН поддерживает проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане

    11 Августа 2022 19:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с Председателем 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    Маулен Ашимбаев отметил, что за 30 лет между Казахстаном и Организацией Объединенных Наций сложились прочные отношения. Сотрудничество с ООН является ключевым приоритетом внешней политики страны, добавил Спикер.

    « Вопросам устойчивого развития уделяется пристальное внимание со стороны Главы государства. Национальные приоритеты Казахстана тесно взаимоувязаны с Целями устойчивого развития и программой ООН, рассчитанной до 2030 года. Обозначенные Организацией цели интегрированы в наши стратегические документы и программы «, – отметил Маулен Ашимбаев.

    Спикер Сената также проинформировал Председателя 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН о реформах, проводимых в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Одним из показателей поддержки модернизационной повестки Главы государства стали результаты прошедшего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.

    По мнению Абдуллы Шахида, проводимые в Казахстане реформы своевременны и вносят значительный вклад в дальнейшее развитие страны и всего общества.

    Собеседники также обсудили предстоящее проведение в столице Казахстана VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Было отмечено, что форум играет важную роль в деле продвижения идей толерантности и сближения религий и народов мира. Руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев отметил, что в числе подтвердивших участие и руководители организаций, входящих в структуру ООН: Альянс цивилизаций ООН и Межпарламентский союз, ожидается, что в рамках Съезда с видеообращением выступит и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

    «П о итогам Съезда будет принята декларация. Документ будет содержать ряд важных положений, касающихся активного вовлечения лидеров мировых и традиционных религий в процесс достижения долгосрочной стабильности и мира «, – отметил Маулен Ашимбаев.

    Абдулла Шахид, в свою очередь, высоко оценил вклад Казахстана и значимость проводимой работы по выстраиванию и усилению межрелигиозного и межцивилизационного диалога. Он отметил поддержку Съезда со стороны ООН и подчеркнул, что роль религиозных лидеров в нынешнее время очень важна для дальнейшего развития мира и укрепления культуры глобального диалога.
    #ООН #Религия #Сенат #Съезд лидеров мировых религий
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