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    ООН озвучила победителей конкурса авторов современных сказок

    30 Января 2023, 11:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня подведены итоги литературного конкурса сказок «Шұғылалы әңгімелер». Организаторы конкурса – ООН в Казахстане и казахстанское издательство Steppe-and-World Publishing - отобрали лучшие сказочные истории, которые войдут в сборник современных сказок для девочек и мальчиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Офис Постоянного координатора ООН в РК.

    Всего жюри отобрало 25 историй из 130 поданных заявок. При отборе учитывались новизна сюжета, креативность и соответствие заданной тематике.

    Среди лучших сказок, отмеченных жюри: «Ұшатын аю» (Айдана Тілеукен), «Асан мен Фатима» (Эльмира Асанқызы), «Достық матч» (Зауре Төрехан), «Смартфонға түсіп кеткен Еркегүл» (Мира Сембайқызы), «Бес мысық» (Мерей Қуанышбайқызы).

    Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори отметила: «Мы инициировали данный проект, так как сказки обладают преобразующей силой, способной разрушать нормы, бросать вызов стереотипам и вдохновлять на позитивные изменения. Многие сказки о персонажах, которые бросают вызов ограничивающим гендерным ролям, ожиданиям и законам своего времени. Удивительно, как языком сказочных героев авторам удалось передать ключевые месседжи гендерного равенства, важности охраны окружающей среды, борьбы с буллингом и т.д.».

    «Сказки играют большую роль в продвижении равноправия и изменении стереотипов в обществе. Сказочные персонажи – это ролевые модели для детей, которые обладают образовательной силой, помогая девочкам и мальчикам развивать свои личностные качества. Именно поэтому данный конкурс содействует пониманию детьми и других членов семьи базовых ценностей ООН, одной из которых является равные права всех людей», - отметила представитель Структуры «ООН-женщины» в Казахстане Мария Доценко.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ООН Культура
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