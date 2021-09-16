ООН ограничит искусственный интеллект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ООН призывает ввести мораторий на применение некоторых технологий, использующих алгоритмы искусственного интеллекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В частности, системы сканирования лиц, отслеживающие людей в общественных местах, несут угрозу соблюдению прав человека – так считают эксперты организации.

«Искусственный интеллект уже стал частью нашей жизни, – отмечает Пегги Хикс из управления ООН по правам человека (OHCHR). – И нельзя откладывать на потом борьбу за то, чтобы он развивался и применялся для улучшения общества, соблюдения прав, а не становился инструментом дискриминации, вторжения в частную жизнь и ущемления прав».

На проходящей сейчас в Женеве сессии Совета ООН по правам человека призвали безотлагательно обеспечить законодательную базу, регулирующую использования таких технологий на международном уровне.



