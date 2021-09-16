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    ООН ограничит искусственный интеллект

    16 Сентября 2021, 01:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ООН призывает ввести мораторий на применение некоторых технологий, использующих алгоритмы искусственного интеллекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В частности, системы сканирования лиц, отслеживающие людей в общественных местах, несут угрозу соблюдению прав человека – так считают эксперты организации.

    «Искусственный интеллект уже стал частью нашей жизни, – отмечает Пегги Хикс из управления ООН по правам человека (OHCHR). – И нельзя откладывать на потом борьбу за то, чтобы он развивался и применялся для улучшения общества, соблюдения прав, а не становился инструментом дискриминации, вторжения в частную жизнь и ущемления прав».

    На проходящей сейчас в Женеве сессии Совета ООН по правам человека призвали безотлагательно обеспечить законодательную базу, регулирующую использования таких технологий на международном уровне.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Безопасность Общество Мировые новости Технологии
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