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    Онлайн-марш запустят на День Победы в Павлодаре

    25 Апреля 2023, 18:10

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 600 мероприятий проведут к 7 и 9 Мая в Павлодарской области. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    День защитников Отечества в регионе отметят выставками, тематическими лекциями и концертами. Главное торжество проведут 5 мая во Дворце культуры имени Естая, сообщил руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Медет Тауаскан.

    «В фойе развернётся экспозиция с реликвиями, принадлежавшими участникам Великой Отечественной войны, уроженцам региона. Эти экспонаты хранятся в фондах областного музея. Среди них рукописи, книги, сувениры. Также на выставке представят основные этапы создания и развития Вооружённых сил РК», – уточнил на совещании в областном акимате Медет Тауаскан.

    Сценарий и программу концерта ещё разрабатывают. Выступить на павлодарской сцене предлагают звезде казахстанской эстрады Куандыку Рахыму.

    В День Победы в Павлодарской области, как и по всей республике, проведут онлайн-марш «Ер есімі-ел есінде». На интернет-платформе жители региона смогут разместить информацию о своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

    Всего ко Дню Победы в регионе подготовили более 370 мероприятий. Со 2 по 9 мая в регионе будут раздавать патриотические ленты в парках, скверах, торговых домах. День Победы начнут с возложения цветов к обелискам Славы.

    В областном центре перед музеем Боевой славы организуют историческую реконструкцию.

    «Театрализованное представление, посвященное Дню Победы, станет своеобразным путешествием в тот период. В то же время в социальных сетях пройдет акция благодарности участникам Великой Отечественной войны «Тысяча благодарностей мирному дню», – рассказал Медет Тауаскан.

    В День Победы жители региона смогут посетить лекции об участниках войны, сходить на концерт симфонического оркестра, посмотреть спектакли.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Культура ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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