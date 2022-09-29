Онлайн-ипотека и Blockchain - как Отбасы банк работает над улучшением своих услуг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова выступила на панельной сессии «Развитие GovTech в Казахстане: коллаборация с бизнесом» в рамках ежегодного форума Digital Bridge. Глава банка пояснила, какую работу проводит Отбасы банк посредством цифровых инструментов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении Ляззат Ибрагимова проинформировала о деятельности Отбасы банка. По ее словам, в банке в год казахстанцы открывают 400 тысяч депозитов, а это – около 1900 депозитов в день. В этом году уже более 50 тысяч казахстанских семей успели отметить новоселье.

Также во время форума председатель Отбасы банка пояснила, как коллектив совершенствует услуги с помощью цифровых инструментов и технологий.

«Внедрение новых инструментов – сложный процесс. И нас поддерживали государственные органы. Хочу поблагодарить их за то, что помогли интегрироваться с десятками баз данных, внедрить в банке биометрию. За последние два года мы сделали 1,4 млн биометрических идентификаций. Это значит, что люди не приходили к нам в отделения, они делали видеозвонок, проходили идентификацию личности и дальше могли совершать банковские операции – открыть депозит или подать заявку на получение кредита. В прошлом году мы обработали 764 тысячи таких запросов. С начала этого года - 648 тысяч», - сообщила Л. Ибрагимова.

Отбасы банк запустил портал недвижимости Baspana Market. Это маркетплейс, где можно выбрать квартиру в новостройках или на вторичном рынке, подать заявку на участие в государственных жилищных программах.

«Мы – монопродуктовый банк и выдаем займы только для покупки жилья. Порядка 67 % всей ипотеки страны выдает Отбасы банк. И чтобы процесс выбора недвижимости был комфортным, разработали и запустили собственный маркетплейс. Казахстанцы в одном месте могут подобрать подходящее жилье и тут же, в онлайн-режиме, оставить заявку на получение займа», - объяснила спикер.

С клиентом банка связывается видео-консультант, принимает кредитную заявку и затем сопровождает будущего заемщика на всем пути получения кредита и покупки жилья. Раньше, чтобы оформить заем, необходимо было прийти в отделение банка в среднем девять раз, а сейчас новый сервис, который называется консьерж-ипотека, сократил этот процесс в четыре раза.

Председатель Отбасы банка также рассказала о применении технологии Blockchain.

«С помощью Blockchain в этом году удаленно было зарегистрировано 23 706 договоров залога. Также наши клиенты в пару кликов, сидя дома, могут снять обременение с недвижимости, а раньше на это уходило до трех дней. И нужно было физически идти в ЦОН», - добавила Ляззат Ибрагимова.

Также глава Отбасы банка рассказала о важном социальном проекте, который был запущен в этом году.

«У нас есть люди, у которых есть по 8-10 квартир, а есть люди, у которых нет ни одной квартиры. И даже нет возможности накопить на первоначальный взнос. Для них в этом году по поручению Главы государства была запущена программа субсидирования арендных платежей. Мы этот процесс сделали онлайн. Для этого в короткие сроки разработали и запустили уникальную цифровую платформу. Этот проект был реализован совместно с корпорацией «Правительство для граждан» и МЦРИАП на основе технологий Blockchain. На платформе сейчас принимаем и обрабатываем заявки от очередников на жилье по четырем категориям. Уже отработали 33,5 тысячи заявок, из них одобрили свыше восьми тысяч заявок, регистрацию договора субсидирования аренды успешно прошли 1 234 человека», - отметила Ляззат Ибрагимова.

В завершении председатель правления рассказала о миссии Отбасы банка –обеспечение казахстанских семей собственным жильем и укрепление чувства Родины.

«Наш банк не выдает потребительских кредитов, он учит, прежде всего, сберегать. Научиться копить, а тем более на собственное жилье - это тоже очень большие усилия», - заключила Л. Ибрагимова.