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    Онлайн-аукцион по отбору проектов ВЭС состоялся в Казахстане

    23 Ноября 2022, 18:51

    АСТАНА. КЗИНФОРМ – 23 ноября 2022 года был проведен онлайн-аукцион по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) для северной зоны Единой электроэнергетической системы РК (город Астана) по отбору ветряных электростанции (ВЭС) мощностью 50 МВт, передет МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

    К участию в аукционных торгах были допущены восемь компаний. Предельная аукционная цена при проведении аукционных торгов по отбору проектов ВЭС в 2022 году составила 21,53 тг/кВтч (без НДС).

    В ходе проведения торговой сессии ценовой диапазон заявок, полученных от участников аукционных торгов составил от 21,53 до 13,33 тг/кВтч (без НДС).

    По итогам аукционных торгов победителем определена ТОО «Эврус» (Российская Федерация) с установленной мощностью проекта 50 МВт, аукционная цена 13,33 тг/кВтч (без НДС).

    При проведении аукционных торгов в качестве наблюдателей приняли участие представители Министерства энергетики Республики Казахстан, ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация» и АО «КОРЭМ». Наблюдателями отмечено проведение аукционных торгов в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами и подтверждена прозрачность работы электронной торговой системы организатора аукциона – АО «КОРЭМ».

    По итогам проведенного аукциона снижение аукционной цены составило 38 %, что является хорошим результатом. Аукционные торги, направлены на отбор наиболее эффективных проектов и формирование рыночных конкурентных цен на электрическую энергию, производимую объектами ВИЭ.
    Энергетика Экология Экономика Минэнерго РК Зеленая энергетика
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