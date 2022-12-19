Они заставили нас мечтать до конца – болельщики сборной Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Болельщики сборной Франции благодарны своей команде за невероятные эмоции, вместе с чувством горечи за поражение в финале сборной Аргентине, они испытывают гордость за команду и страну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Этот проигранный финал заставил трепетать всю Францию до самого конца игры. После неудачного начала матча все изменилось с двумя голами Мбаппе, забитыми менее чем за две минуты. Камбэк столь же невероятный, сколь и неожиданный перед дополнительным временем, а затем досадное поражение по пенальти. Французские болельщики испытывают чувство горечи и гордости одновременно:

«Даже если мы проиграли, игра была очень серьезная, особенно для нас, для французских болельщиков. И, несмотря ни на что, мы можем сказать, что это был лучший финал всех времен. Спасибо, ребята, спасибо, Мбаппе! Спасибо», - делятся французские болельщики.

«Вы заставили нас мечтать. Вперед, Франция, я люблю вас! Следующий чемпионат мира мы выиграем», - уверены собеседники Euronews.

«Спасибо, Франция, вы заставили нас трепетать до конца. Победы нет, но мы будем верить в нее четыре года», - говорит французский фанат.

Разочарование, грусть, но и много эйфории. Об этом говорят все болельщики: «Они заставили нас мечтать до конца».

Как сообщалось ранее, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Мбаппе отметился хет-триком, Месси — дублем. В серии пенальти сильнее оказались аргентинские футболисты — 4:2.

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу.

Нападающий Франции Мбаппе получил Золотую бутсу ЧМ-2022.

Золотую перчатку ЧМ в Катаре получил вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес. Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.





Фото: Burhan Ozbilici/AP