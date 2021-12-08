Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли закрывать границы из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» в России? На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это единичный случай, мы сейчас наблюдаем, насколько «омикро» распространяется у коллег. Аналогичные штаммы распространяются во всем мире. И этот штамм, и «лямбда» также активно распространяются и во всех странах мира появляются. Поэтому нужно с осторожностью смотреть на проявления у соседей, но пока мы мониторим, смотрим, на связи с российскими коллегами», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Министр добавил, что если произойдет массовое распространение, то будут приниматься соответствующие меры.

«Если мы увидим, что данный штамм имеет широкое распространение внутри страны, конечно, будут приниматься соответствующие меры», - пояснил Алексей Цой.