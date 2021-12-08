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    Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы

    8 Декабря 2021, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли закрывать границы из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» в России? На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это единичный случай, мы сейчас наблюдаем, насколько «омикро» распространяется у коллег. Аналогичные штаммы распространяются во всем мире. И этот штамм, и «лямбда» также активно распространяются и во всех странах мира появляются. Поэтому нужно с осторожностью смотреть на проявления у соседей, но пока мы мониторим, смотрим, на связи с российскими коллегами», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Министр добавил, что если произойдет массовое распространение, то будут приниматься соответствующие меры.

    «Если мы увидим, что данный штамм имеет широкое распространение внутри страны, конечно, будут приниматься соответствующие меры», - пояснил Алексей Цой.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Здравоохранение Россия Коронавирус в РК Коронавирус в мире
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