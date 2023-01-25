Омбудсмен помог восстановить нарушенные права матери и ребенка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Немалую долю обращений к Уполномоченному по правам человека составляют жалобы в сфере документирования населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.

В частности, люди обращаются за содействием в восстановлении прав на получение документов, удостоверяющих личность, свидетельства о рождении на ребенка, определении правового статуса физических лиц, пребывающих на территории государства и др.

Офис Омбудсмена, включая его региональные представительства, продолжает плодотворное сотрудничество со всеми уполномоченными органами, как на центральном, так и на местном уровне, помогая оперативно решать вопросы обеспечения прав человека и гражданина.

Положительным примером восстановленного права на документирование может служить обращение Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности в интересах жительницы г.Алматы по вопросу содействия в выдаче свидетельства о рождении ее несовершеннолетнему ребенку.

На ребенка не было своевременно оформлено свидетельство о рождении ввиду отсутствия документов, удостоверяющих личность его матери.

Тщательно изучив и принимая во внимание все изложенные обстоятельства, Уполномоченный направил соответствующее обращение в компетентные органы.

В результате удалось не только восстановить право ребенка на регистрацию и оформление свидетельства о рождении, но и родителя – на получение удостоверяющих личность документов.



