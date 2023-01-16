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    Омбудсмен для людей с особыми потребностями появится в Казахстане

    16 Января 2023, 10:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане может появиться омбудсмен для людей с особыми потребностями. Документ о создании такого института размещен на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В тексте постановления указано, что основными целями Уполномоченного являются обеспечение гарантий прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, указанных в приложении к настоящему Указу, а также восстановление их прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

    К перечню категорий населения, чьи основные права и законные интересы защищает Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения относятся:

    ветераны Великой Отечественной войны;

    ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

    ветераны боевых действий на территории других государств;

    лица с инвалидностью;

    семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

    получатели адресной социальной помощи;

    получатели пособия по утере кормильца;

    пенсионеры по возрасту;

    кандасы;

    многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи.

    Ранее о создании такого института омбудсмена по правам людей с особыми потребностями говорил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    «В первую очередь государство обеспечит равенство возможностей и справедливость для всех. Будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями. Будет создан соответствующий институт омбудсмена при Президенте», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Права человека Общество Послание Президента РК-2022
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