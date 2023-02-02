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    Омбудсмен Артур Ластаев запросил техпомощь в расследовании пыток у главы Программного офиса ОБСЕ

    2 Февраля 2023, 19:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев встретился с главой офиса программ ОБСЕ в Астане Фолькером Фробартом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

    Стороны определили формат сотрудничества института омбудсмена с миссией ОБСЕ, обсудили ключевые аспекты предстоящих совместных проектов, а также ряд актуальных вопросов региональной и международной правозащитной повестки.

    Ластаев проинформировал собеседника о ситуации в области прав человека в Казахстане. В контексте проводимой конституционной реформы ознакомил с правовым положением омбудсмена, его новыми полномочиями, а также организацией деятельности разветвленной сети региональных представителей Уполномоченного.

    В ходе беседы омбудсмен запросил у Фолькера Фробарта экспертную поддержку в части оказания технической помощи в расследовании пыток и профессиональном регулировании государством мирных собраний.

    Также акцентировано внимание на принимаемых высокотехнологичных решениях по предупреждению нарушений прав человека в местах временной изоляции от общества.

    «На сегодняшний день практически все учреждения закрытого типа оснащены сплошным видеонаблюдением, функционируют 243 терминала для подачи обращений в надзорные органы, минуя сотрудников администрации. Поэтапно планируется предоставить осужденным гражданам доступ к электронным государственным услугам», - отметил Артур Ластаев.

    В свою очередь Фолькер Фробарт заверил, что офис ОБСЕ в Астане и далее намерен оказывать поддержку институту омбудсмена по широкому спектру вопросов, включая содействие в развитии и укреплении потенциала региональных представителей Уполномоченного.

    В завершении стороны договорились всецело способствовать дальнейшему развитию доверительного партнерства, выстраиваемого на принципах взаимного уважения и долгосрочности.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Права человека Общество
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