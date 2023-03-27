Олжас Искаков возглавил управление здравоохранения Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Министерством здравоохранения и Агентством по делам государственной службы РК распоряжением акима области на должность руководителя управления здравоохранения Кызылординской области назначен Олжас Искаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Кызылординской области.

«Олжас Ермекович - квалифицированный специалист, поэтапно выросший на службе, хорошо знакомый со сферой здравоохранения региона и имеющий достаточный потенциал для поиска оптимальных решений актуальных вопросов. Очень важно выполнять конкретные поручения Президента в области здравоохранения, повышать благосостояние населения. Поэтому мы надеемся, что новый руководитель будет достойно нести груз ответственности и будет способствовать новым достижениям в сфере здравоохранения нашей области»,– сказал глава региона Нурлыбек Налибаев на заседании актива.

Хирург высшей категории, отличник здравоохранения РК Абдулла Шуленбаев поздравил коллегу с назначением на новую должность и пожелал удачи.

Искаков Олжас Ермекович родился в 1988 году в городе Кызылорда. Окончил Казахский Национальный медицинский университет имени Санжара Асфендиярова по специальности «Лечебное дело», Карагандинский университет Казпотребсоюза по специальности «Правовое регулирование в сфере экономики». Магистр менеджмента в области здравоохранения. На сегодняшний день обучается в докторантуре Алматинского университета менеджмента.

Трудовую деятельность начал в 2013 году участковым врачом в городской поликлинике № 3, до 2018 года работал заведующим отделением, заместителем главного врача по лечебной работе в данной поликлинике. С 2018 по 2021 годы работал руководителем отдела, заместителем руководителя управления здравоохранения Кызылординской области. С 2021 года по настоящее время занимал должности руководителя управления Департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения, заместителя директора департамента.



