Олжас Худайберген рассказал о приоритетах деятельности ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В эфире программы «Фокус внимания» на телеканале Jibek Joly экономист Олжас Худайберген рассказал о приоритетных направлениях в деятельности ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас же изначально был таможенный союз. Там была свобода передвижения товаров. ЕАЭС – это свободное передвижение товаров, капитала и рабочей силы. По передвижению товара у нас много чего нужно делать: регуляторную часть менять, пока еще это стоит в процессе. Рабочая сила более-менее передвигается внутри. Что касается услуг, там тоже есть множество недоработанных вещей, но дело даже не в этом. В части передвижения товаров, когда наши грузы через Россию проходят, есть вопросы с тарифами, с разрешительной системой. Часто бывает так, что из-за несвоевременного принятия решения наши компании могут страдать. Под недоработкой зачастую имеются ввиду такие споры. Таких же споров Евросоюзе же нет внутри. Поэтому можно сделать так, чтобы этих вопросов не возникало», - считает экономист Олжас Худайберген.

Спикер напомнил, что ЕАЭС создавался исключительно в формате экономической интеграции.

«Поэтому еще тогда во время переговоров были попытки сделать единый Парламент, армию. Естественно, на переговорах все страны, которые участвовали, убрали эти пункты и сохранили формат исключительно экономической интеграции… Экономическая интеграция распространена между странами в разных форматах. Обычно интегрируются же ради какой-то пользы, поэтому есть польза экономической интеграции», - добавил он.

Отметим, что Президент Касым-Жомарт Токаев во время встречи с сельхозпроизводителями области обозначил приоритеты деятельности ЕАЭС в контексте итогов недавнего саммита организации в Москве.



