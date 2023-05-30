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    Олжас Худайберген рассказал о приоритетах деятельности ЕАЭС

    30 Мая 2023, 22:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В эфире программы «Фокус внимания» на телеканале Jibek Joly экономист Олжас Худайберген рассказал о приоритетных направлениях в деятельности ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас же изначально был таможенный союз. Там была свобода передвижения товаров. ЕАЭС – это свободное передвижение товаров, капитала и рабочей силы. По передвижению товара у нас много чего нужно делать: регуляторную часть менять, пока еще это стоит в процессе. Рабочая сила более-менее передвигается внутри. Что касается услуг, там тоже есть множество недоработанных вещей, но дело даже не в этом. В части передвижения товаров, когда наши грузы через Россию проходят, есть вопросы с тарифами, с разрешительной системой. Часто бывает так, что из-за несвоевременного принятия решения наши компании могут страдать. Под недоработкой зачастую имеются ввиду такие споры. Таких же споров Евросоюзе же нет внутри. Поэтому можно сделать так, чтобы этих вопросов не возникало», - считает экономист Олжас Худайберген.

    Спикер напомнил, что ЕАЭС создавался исключительно в формате экономической интеграции.

    «Поэтому еще тогда во время переговоров были попытки сделать единый Парламент, армию. Естественно, на переговорах все страны, которые участвовали, убрали эти пункты и сохранили формат исключительно экономической интеграции… Экономическая интеграция распространена между странами в разных форматах. Обычно интегрируются же ради какой-то пользы, поэтому есть польза экономической интеграции», - добавил он.

    Отметим, что Президент Касым-Жомарт Токаев во время встречи с сельхозпроизводителями области обозначил приоритеты деятельности ЕАЭС в контексте итогов недавнего саммита организации в Москве.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Экономика
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