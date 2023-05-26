Олжас Баккараев возглавил управление природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Баккараев Олжас Елебекович назначен руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Баккараев Олжас Елебекович родился в 1985 году в городе Таразе.

Окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет по специальности «электроника и микроэлектроника», Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «экономика».

Трудовую деятельность начал в 2009 году исполнительным директором ТОО «ARMTEL».

В разные годы работал руководителем службы развития частного учреждения «NULITS» (Nazarbayev University library and IT services), экспертом в ТОО «Тараз Инвест Консалт», главным специалистом управления финансов акимата Жамбылской области, руководителем отдела социально-экономического мониторинга аппарата акима Жамбылской области, заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области.

С октября 2020 года занимал должность заместителя акима Жамбылского района Жамбылской области.



