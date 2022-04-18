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    Олимпийская чемпионка Ольга Шишигина стала председателем ЦСКА

    18 Апреля 2022, 12:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральном спортивном клубе Министерства обороны руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков представил личному составу нового начальника – заслуженного мастера спорта, олимпийскую чемпионку Ольгу Шишигину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Министр выразил уверенность, что это назначение станет отличным стимулом для армейских спортсменов, стремящихся к самым высоким достижениям.

    Кроме того, в Алматы генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков посетил Дом армии. В музее, посвященном легендарной панфиловской дивизии, которым заведует внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Алуа Байкадамова, оставил запись в книге почетных гостей.

    Ольга Шишигина - казахстанская легкоатлетка и обладательница олимпийского «золота» в Сиднее в 2000 году. Годом ранее стала чемпионкой мира в закрытых помещениях в беге на 100 метров с барьерами.

    Заслуженный мастер спорта, после своих побед заведовала кафедрой легкой атлетики Казахской государственной Академии туризма и спорта, а также работала инструктором по спорту пограничной службы КНБ. Имеет звание подполковника.

    В 2013 году стала депутатом Мажилиса Парламента V, а затем VI созыва. Награждена орденами «Курмет», «Барыс» I степени, государственной молодежная премией «Дарын» и орденом «Достык» 2-й степени.

    Главное фото: prosports.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Армия Назначения Олимпиада
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