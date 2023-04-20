Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Олег Щемель назначен руководителем АО «Павлодарэнерго»

    20 Апреля 2023, 16:53

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В АО «Павлодарэнерго» назначили нового руководителя. Им стал Олег Щемель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт предприятия.

    Напомним, руководителя АО «Павлодарэнерго» Вадима Лесина уволили по требованию Романа Скляра после его визита в Экибастуз. Первый заместитель Премьер-Министра поинтересовался, как решается вопрос регулировки теплоснабжения домов и в целом всего города. Ответ генерального директора АО «Павлодарэнерго» Вадима Лесина не удовлетворил Романа Скляра.

    Щемель Олег Анатольевич родился 8 ноября 1969 года в городе Минск, Республика Беларусь. С 1986 г. по 1992 г. учился в Белорусском политехническом институте по специальности «Электрические станции». В 2006 г. окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Экономика и управление на предприятии».

    С 1993 по 1998 гг. работал электрослесарем по ремонту электрических машин, электромонтером по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики, мастером производственного участка электрического цеха Минской ТЭЦ-4 Минского производственного объединения электроэнергетики «Минскэнерго».

    В 1998 году назначен на должность начальника электрического цеха филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»; с 2000 по 2007 гг. – начальник смены электростанции филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»; с февраля по август 2007 года занимал должность начальника производственно-технического отдела филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго».

    В 2007 году назначен заместителем главного инженера по эксплуатации филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»; c 2013 по 2019 гг. – главный инженер филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго».

    С февраля по октябрь 2019 года работал заместителем генерального директора государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», г. Минск; с 2019 по апрель 2023 гг. – генеральный директор минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго».

    17 апреля 2023 года назначен на должность генерального директора АО «Павлодарэнерго».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Назначения Отопительный сезон Экибастуз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жилье с видом на озеро планируют строить в Экибастузе
    Отремонтировать более 40 км теплосетей намерены в Экибастузе
    Отопление в Астане отключат 27 апреля
    Скелет человека в мешке обнаружен в Экибастузе
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров