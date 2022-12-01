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    Олег Крук назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области

    1 Декабря 2022, 10:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Крук Олег Павловича назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Крук Олег Павлович родился 24.11.1967.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    Павлодарский индустриальный институт (1992). Специальность «Промышленная тепловая энергетика».

    Трудовой стаж:

    Машинист-обходчик котельного цеха, Инженер-технолог котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3 (1992-1995);

    Главный инженер фирмы «Ремэнерго», Заместитель главного инженера по ремонту Павлодарской ТЭЦ-3 (1995-1997);

    Начальник материально-технического снабжения ТОО «Компания CCL-Энерго» (1997-1998);

    Менеджер по обеспечению ТОО «Казснабцентр», Менеджер по обеспечению ТОО «Казпромресурс», Главный инженер ТОО «Теплоцентр-Северный», Директор тепловых сетей ОАО «Павлодарэнерго», Президент управления АО «Павлодарские тепловые сети», Директор департамента энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области (1998-2008);

    Заместитель акима города Павлодара (2008-2012);

    Заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «HAGI-Павлодар», Генеральный директор АО «Казэнергокабель» (2013-2018);

    Исполнительный директор АО «Казэнергокабель» (07.2018-2020);

    Первый заместитель акима Павлодарской области (04.2021-01.12.2022);

    Исполняющий обязанности акима Павлодарской области (с 01.12.2022)

    Председатель регионального совета Палаты предпринимателей Павлодарской области (2020-04.2021)

    Фото: .gov.kz
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