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    Около1,5 трлн тенге доходов поступило в госбюджет за январь - Минфин РК

    14 Февраля 2023, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О показателях исполнения государственных финансов за январь текущего года сообщил заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В государственный бюджет доходов поступило около 1,5 трлн тенге, или план исполнен на 144%», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    Согласно озвученным данным, в республиканский бюджет доходов поступило 1,1 трлн тенге, или план исполнен на 139,0%.

    План по доходам перевыполнен на 310 млрд тенге, из них налоги – на 302 млрд тенге.

    «Основная сумма перевыполнения по налогам приходится по КПН, НДС и ЭТП на сырую нефть. На перевыполнение плана по КПН повлияло увеличение сумм заявленных авансовых платежей в январе текущего года в сравнении с январем 2022 года по 382 крупным налогоплательщикам на 48,8%, или на 53 млрд тенге», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Было отмечено, что факторами перевыполнения плана по НДС являются:

    - увеличение оборотов по реализации товаров, работ и услуг;

    - увеличение плательщиков НДС на 18%;

    - увеличение объема импорта из третьих стран за январь текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 84%.

    Перевыполнение плана по ЭТП на сырую нефть в основном связано с ослаблением курса тенге к доллару США на 6,6%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК Налоги Бюджет
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