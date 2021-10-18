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    Около трех тысяч казахстанцев пожизненно лишили водительских прав

    18 Октября 2021, 12:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2,7 тысяч казахстанцев пожизненно лишили водительских прав. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в Министерстве внутренних дел, наиболее часто допускаемыми нарушениями ПДД являются: превышение установленной скорости движения. На их долю приходится 37% от всех нарушений ПДД; нарушение требований знаков и разметки – 26% от всех нарушений ПДД.

    «К остальным видам распространенных нарушений относятся: нарушение правил эксплуатации транспортных средств, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, нарушение правил движения пешеходами, нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги», - сказал Серик Тусупов во время еженедельного брифинга ведомства.

    Что касается грубых нарушений ПДД, с начала года пресечено почти 18 тысяч фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения.

    «Данные факты продолжают иметь место, несмотря на ужесточение законодательства. Начиная с 2020 года, за управление транспортными средствами в состоянии опьянения предусмотрено лишение прав на 7 лет и административный арест на 15 суток. Кроме того, предусмотрено пожизненное лишение водительских прав в случае управления автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее лишенным, такого права, либо совершения ДПП. На сегодняшний день лишено пожизненных прав 2,7 тысяч водителей», - отметил заместитель председателя Комитета административной полиции.

    По информации ведомства, выявлено более 5 тысяч фактов выезда на встречную полосу, 200 тысяч нарушений, допущенные пешеходами. Лишено права управления 20,5 тысяч водителей. Подвергнуто административному аресту 17,5 тысяч человек.

    Напомним, за неделю в стране совершено 3059 преступлений, 2035 из них раскрыты в течение суток.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью ДТП Транспорт МВД РК
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