Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Около трех тысяч абонентов остались без электричества в ЗКО

    3 Ноября 2022, 18:31

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Аварийные отключениявновь связаны с погодными условиями, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Как сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Миржан Нуртазиев, на утро третьего ноября без электричества оставались 2 737 абонентов в Уральске и четырёх районах ЗКО: Уральск – 50; Теректинский район – 538 (отключение свыше суток в посёлках Алгабас, Шоптыколь, Сасеново, Рыбцех/Шалкар); Бурлинский район – 1 820; район Байтерек – 34; Сырымский район – 295.

    В ремонтно-восстановительных работах задействовано 19 единиц спецтехники и 25 бри гад ТОО «ЗапКаз Рэк».

    Первого ноября выпал первый снег в Уральске, с того времени начались многочисленные отключения электроснабжения из-за повреждений, обрывов проводов, замыканий, отказами оборудования подстанций. В общей сложности без электроснабжения оставались порядка 7 000 абонентов.


    Западно-Казахстанская область Происшествия Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Проблему с дефицитом сжиженного газа решают в Атырау
    Находящимся на грани банкротства частным детсадам выделили субсидии в ЗКО
    Заболеваемость аскаридозом растет в ЗКО
    Ряд заправок в Уральске отпускали газ только по талонам
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    Новости партнеров