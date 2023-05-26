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    Около трех млн деревьев высадили в Западно-Казахстанской области

    26 Мая 2023, 14:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году на территории государственного лесного фонда Западно-Казахстанской области было высажено около 3 млн деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как заверил аким региона Нариман Турегалиев, эти работы будут продолжены в осенний период.

    Также он сообщил, что по области переработано и утилизировано 15,1% из 17,2 тысячи тонн твердых бытовых отходов, собранных в прошлом году. Для увеличения этого показателя разрабатывается проектно-сметная документация с целью строительства новых полигонов твердых бытовых отходов в Уральске и Аксае. Помимо этого, в этих городах запланирована реконструкция канализационных очистных сооружений.

    Аким напомнил, что с 2020 года для комплексного решения экологических проблем области реализуется Дорожная карта. Так, 16 крупнейших источников загрязняющих веществ на Карачаганакском месторождении были оснащены системами автоматического мониторинга.

    Нариман Турегалиев отметил, что Западно-Казахстанская область является одним из экологически благоприятных регионов страны. По итогам прошлого года объем загрязняющих веществ на территории региона составил всего 1,5%.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Западно-Казахстанская область Экология Акимат
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