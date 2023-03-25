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    Около 94 тысяч тенге составляют ежемесячные расходы одного жителя СКО

    25 Марта 2023, 16:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области возросли денежные расходы населения более чем на 11%. По данным департамента статистики, в четвертом квартале прошлого года они достигли 93,7 тысячи тенге на одного человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Североказахстанские статистики посчитали, что около 90% затрат приходятся на потребительские расходы, на материальную помощь, алименты, погашение кредита и долга, налоги - всего 10%.

    Самой затратной статьей семейного бюджета остаются расходы на продовольственные товары – более 46%. При этом сельчане тратят около 45%, горожане – свыше 47%.

    В расходах на продукты питания треть денежных средств семьи идет на покупку мяса и мясопродуктов и 17% – затраты на хлебопродукты и крупяные изделия.

    В группе непродовольственных товаров лидирующие позиции занимает покупка одежды и обуви – 28%. Эта статья расходов у горожан и сельчан практически одинакова.

    В расходах на платные услуги более 33% денежных средств приходится на оплату жилищно-коммунальных услуг, содержание жилья и ремонт, почти 33% – на услуги транспорта и связи, 7% – на образование. Незначительную часть в расходах на платные услуги занимают затраты на культурные мероприятия и организацию досуга – менее 3%. Расходы на платные услуги городского населения превысили расходы сельского населения в два раза.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экономика Статистика Общество
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