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    Около 900 тыс. тонн загрязняющих веществ приходится на энергетическую промышленность в РК

    2 Июня 2022, 16:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На долю электроэнергетической промышленности ежегодно приходится в среднем 900 тыс. тонн загрязняющих веществ. Это составляет около 40% от всех выбросов промышленности в стране. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще одним инструментом снижения негативного воздействия на окружающую среду является переход на наилучшие доступные технологии. На долю электроэнергетической промышленности приходится в среднем 900 тыс. тонн загрязняющих веществ ежегодно, что составляет около 40% от всех выбросов промышленности в стране. В этой связи, для Казахстана значим вопрос поэтапного внедрения и развития наилучших доступных технологий в энергетическом секторе», - сказал министр экологии на ІІ Международном экологическом конгрессе «ECOJER».

    Сериккали Брекешев подчеркнул, что Казахстан стал первым государством в Центральной Азии, которое создало организационно-правовую основу для перехода к «зеленому росту» через принятие ряда законодательных документов, стратегий и программ развития, направленных на устойчивый рост.

    «Мы продолжим данную стратегию с учетом международного сотрудничества», - заверил Сериккали Брекешев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экология Промышленность
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