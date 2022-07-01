Около 90 тыс. сайгаков подлежат отстрелу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общая численность сайгаков в этом году составляет 1 млн 300 тыс. по всему Казахстану, что привело к потравам сельскохозяйственных угодий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил начальник управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Куат Чумакаев, жалобы поступили от фермеров Западно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областей.

По его словам, институт зоологии уже подготовил научно-биологическое обоснование по дальнейшему регулированию численности сайгаков. Окончательное решение по этому вопросу будет озвучено 7 июля.

Куат Чумакаев заверил, что полномасштабного отстрела сайги не будет.

«Как показала практика в 1975 году, когда единственный раз был проведен любительский отстрел, он привел к резкому снижению численности сайгаков и увеличению браконьерства. Научная организация рекомендует проводить отстрел специализированной организацией, которая подведомственна Комитету лесного хозяйства, а не всем охотникам, желающим якобы под эгидой регулирования проводить охоту на сайгаков», - пояснил он.

По его данным, предположительный процент изъятия, согласно биообоснования, уральской популяции составляет 10 % от общей численности – это 80 тыс. особей, от бетпакдалинской популяции – 2,5 % или 9-10 тыс. животных.

Он напомнил, что есть Конвенция, которая запретила продажу сайгаков до 2025 года. Вопрос по вывозу за пределы Казахстана не стоит.

Ранее сообщалось, что в стране действует мораторий на отстрел сайгаков до 2023 года. По мнению акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева, мораторий свою задачу выполнил, и в данное время угрозы для популяции сайгаков нет. А с 1 июля заработает специальный резерват для защиты животных общей площадью 650 тыс. га. В настоящее время увеличение численности сайгаков наносит ущерб сельскому хозяйству.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев заверял, что решение будет приниматься только на биологическом научном обосновании.