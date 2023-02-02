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    Около 9 млрд тенге на субсидирование удобрений и семян выделят в СКО

    2 Февраля 2023, 14:55

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области определили суммы на субсидирование минеральных удобрений, развитие семеноводства и племенного животноводства. Соответствующие проекты постановлений появились на сайте открытых нормативно-правовых актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно размещенным документам, на субсидирование удобрений, за исключением органических, в регионе планируют выделить чуть более 7 млрд тенге. В пояснительной записке указано, что целью бюджетной программы является повышение урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур, сохранение плодородия почвы за счет внесения минеральных удобрений. В проекте постановления содержится ряд требований к предоставлению субсидий сельхозтоваропроизводителям.

    На развитие семеноводства в этом году планируют выделить 1,7 млрд тенге. Наибольшая сумма – более 680 млн тенге – предусмотрена на субсидирование элитных семян.

    По проекту постановления на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства выделят 9,5 млрд тенге, в том числе около 2,5 млрд тенге из местного бюджета. Средства из местного бюджета пойдут на удешевление стоимости затрат на корма сельскохозяйственным животным и производства и переработки кобыльего молока.


    Фото: greenlightworldwide.com

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство
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