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      Правительство

    Около 9 млн га составляет дефицит пастбищ в Казахстане

    17 Января 2023, 12:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев назвал объемы дефицита пастбищ в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас сейчас 5,9 млн га в частных подворьях находится и дефицит по нашим оценкам составляет 8,9 млн га земли. Это те земли, которые находятся возле населенных пунктов. Личные подворья свой скот не могут пасти за 15-20 км от поселка. Там земель очень много, вы видели, что там баланс положительный – 30 млн га. Во-первых, мы возвращаем все земли, которые были незаконно приобретены», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах заседания Правительства.

    По его словам, в первую очередь эти земли будут распределяться среди населенных пунктов, чтобы население могло там пасти скот.

    «Второе – мы в прошлом году внесли изменения в законодательство, если теперь организованное хозяйство взяло земли возле населенных пунктов, то сейчас у МИО есть все основания для изъятия этой земли, дав взамен землю в более отдаленных участках пастбищ. Также МИО могут выплачивать компенсацию для организованных хозяйств в случае утери ими этих пастбищ», - отметил министр.

    «Третье направление – вопрос эффективного использования имеющихся земель населенных пунктов общественных пастбищ. У нас в Казахстане должно быть 188 планов управления пастбищами, но как вы знаете, они утверждаются на год или два. Сейчас мы все это проверяем, из 188 планов управления пастбищами действует 140, и порядка 40 мы смотрим и утверждаем», - добавил глава Минсельхоза.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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