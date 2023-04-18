Около 700 дачных участков подтоплены в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из-за подъема уровня воды в реке Есиль подтопленными оказались 672 дачных участка. Накануне их было всего около 30, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в поселке Заречный вода зашла на территорию дачных обществ «Ренет», «Труд», «Сатурн» и «Строитель» - всего на 148 участков. В районе Речпорта подтоплены 154 участках в трех дачных обществах. В поселке «Элегия» (Хромзавод) подтоплены 19 дачных участков, «Насосная» (131 км) - 24, «Первенец» (Мичурино) – 67 дачных участков. Остальные – в дачных обществах «Изумруд» «Тихая заводь», «Буревестник» и «Учитель 1,2,3».

В пресс-службе отметили, что пострадавших и угрозы подтопления жилым домам нет.

Количество подтопленных участков еще увеличится, вода продолжает прибывать. Пик паводка в Петропавловске ожидается 19-20 апреля.

16-го апреля произошел перелив через автодорогу вблизи поселка Заречный, недалеко от гидроузла. По данным на 8.00 часов, длина его составляла 250 метров и глубина 55 см.

Вечером 17-го апреля появился второй перелив через автодорогу - поворот на поселок Заречный. Его длина - 70 м и глубина - 17 см.



