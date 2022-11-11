Около 70% простаивающих с 90-х годов помещений восстановили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают восстанавливать простаивающие не один десяток лет производственные помещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На онлайн-туре по инвестпроектам в промышленной отрасли глава региона Кумар Аксакалов сообщил, что уже восстановили 67% помещений.

«Мы активно восстанавливаем простаивающие с 90-х годов здания, которые остались каркасами. На их базе реализуем новые проекты. Пять лет назад провели ревизию. Общая площадь объектов составляла около 300 тысяч квадратных метров. Сейчас уже 200 тысяч заняты новыми действующими производствами», - проинформировал К. Аксакалов.

В качестве примера он привел успешно работающие заводы по производству бигбэгов, комбикормов, бумаги.

«Еще около 100 тысяч квадратных метров необходимо восстановить. Такие каркасы есть и в районах. Нужно все приводить в порядок. Более того, на это мы можем выделить средства. Мы одни из первых в стране реализуем специальный инструмент по восстановлению таких территорий с выделением соответствующих средств. Призываю предпринимателей включиться в эту работу и при желании реализовать свои проекты», - сказал К. Аксакалов.

Фото: studioinsign.ro