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    Около 70% инженерных сетей оцифровали в Казахстане

    14 Февраля 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В стране продолжается оцифровка инфраструктурных данных в рамках формирования цифровой базы государственного градостроительного кадастра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Цифровая база градостроительного кадастра ежегодно пополняется данными инвентаризации инженерной инфраструктуры на застроенной территории населенных пунктов.

    Так, по показателям прошлого года оцифровано 69,3% инженерных сетей. Годом ранее этот показатель составлял 63,1%.

    В этом году запланирована инвентаризация более 80 тысяч га застроенной территории населенных пунктов в регионах за счет средств республиканского и местного бюджетов.

    Таким образом, ожидается, что к концу 2023 года при соответствующем финансировании будет оцифровано 88% инженерных сетей.

    Полную оцифровку инфраструктурных данных населенных пунктов (до уровня районных центров) планируется осуществить до конца 2024 года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ЖКХ Цифровой Казахстан МИИР РК
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