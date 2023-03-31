Около 7 тысяч воспитанников кокшетауских детсадов остались без медицинского профосмотра

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 7 тысяч детей, посещающих детские сады города Кокшетау, оставались без профилактического медицинского осмотра. Нарушение было выявлено в ходе анализа прокуратурой областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в прокуратуре города Кокшетау, в начале года они провели анализ в сфере охраны здоровья несовершеннолетних. Установлено, что в некоторых детсадах города нарушались конституционные права детей.

«Анализ показал, что в нарушение действующего законодательства около 7 тысяч детей, посещающих детские сады города Кокшетау, оставались без профилактического медицинского осмотра, целью которого является раннее выявление различных заболеваний. При этом законодательно закреплено, что этот вид медицинского осмотра проводится организациями здравоохранения с обязательным выездом в детские сады. Защита прав и законных интересов детей является одним из приоритетных направлений государственной социальной политики», - отметили в ведомстве.

По результатам анализа прокуратура города внесла акт прокурорского надзора. На сегодня более 900 детей уже охвачены профосмотрами с выездом в детские сады. В ближайшее время профосмотрами будут охвачены еще около 6 тысяч детей.