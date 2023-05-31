Около 670 тысяч га обработают против саранчи в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Актюбинской области будет обработано против саранчовых вредителей более 669 тысяч гектаров земли. Об этом говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время химическая обработка ведется в Шалкарском, Иргизском, Уилском и Темирском районах», - сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Асылхан Абтиев.

На этой неделе начнутся работы по химической обработке от саранчовых вредителей в Айтекебийском и Хромтауском районах.

На сегодняшний день мониторинговыми мероприятиями охвачено свыше 6 млн гектаров земли.

Аким области Ералы Тугжанов поручил акимам районов держать на контроле ход работ по химической обработке от саранчи.

«Акимы районов должны обеспечить своевременное и качественное проведение химической обработки против саранчовых вредителей. Держать ход обработки, а также качество мониторинга территорий под личным и постоянным контролем. Особенно в тех районах, где есть риски», - поручил Ералы Тугжанов.