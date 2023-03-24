Около 600 тысяч кубометров талой воды откачали в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области продолжаются противопаводковые мероприятия. С 14 марта в регионе было откачано около 600 тысяч кубометров талой воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 14 по 22 марта в Актюбинской области откачано 599 661 кубометр воды, уложено 29 333 штук мешкотары, перерыты траншеи для отвода воды на 1 участке, проведены берегоукрепительные работы протяженностью 3600 метров, завезено 15 286 кубометров инертного материала, возведена временная дамба протяженностью 325 метров. Проложен водоотводной канал в реку Кобда протяженностью 1000 метров», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Продолжаются противопаводковые работы в селе Кобда Кобдинского района, где произошло подтопление 51 дома, кафе, СТО и ФОКа.

В настоящее время в селе Кобда продолжаются работы по откачке воды из 13 жилых домов. Ранее эвакуированные 12 человек находятся в пунктах временной эвакуации, 79 человек – у родственников. 365 человек вернулись в свои дома. Ранее отогнанные сельскохозяйственные животные и птицы возвращены в подворья.

В регионе в целях принятия оперативных мер в период весеннего паводка круглосуточно работает областной противопаводковый штаб. Действует телефон горячей линии, на который поступило 135 звонков информационного характера.

«Проведенные до начала паводка превентивные противопаводковые мероприятия по устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега, способствовали уменьшению паводковых угроз. Проводимые в настоящее время инженерные и другие работы также способствуют скорейшей стабилизации обстановки в наступивших сложных гидрометеорологических условиях, связанных с резким повышением температурного фона и резкого таяния снега при максимальных показателях промерзания грунта. Противопаводковые мероприятия продолжаются», - сообщили в ДЧС.



