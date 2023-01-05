Около 600 автомобилей застряли на дорогах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На постах Карагандинской области остановили 596 единиц техники, в которых находятся 1784 человека. Основное количество сосредоточено в Балхаше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 09:00 5 января в Карагандинской области из-за снега, бурана, порывистого ветра закрыли движение по всем направлениям для всех видов транспорта. На территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение.

По сообщению департамента по ЧС, за сутки провели две поисково-спасательные и 21 аварийно-спасательную работу. Спасено и эвакуировано 105 человек, из них 18 детей. Из снежного плена освобождено 11 единиц техники. На сегодняшний день всего эвакуировано 309 человек, в том числе 61 ребенок. Из снега вызволили 91 единицу техники.

По информации синоптиков, 6 января в Карагандинской области сохранится снежная погода. В связи со значительным повышением температуры воздуха будет метель. На севере-востоке и юге области ожидается туман, гололед.

«6 января температура воздуха ночью будет держаться в пределах от 0 до -5 мороза. 7 января ожидается погода без существенных осадков. Ветер юго-западный 9–14 м/с. На севере области сохранятся порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3–8 мороза, на севере и востоке области – 1–2 тепла. В Караганде с 1 по 4 января выпало 12,5 мм осадков. Для первой декады января нормой для региона считается 8 мм», – сообщила инженер-синоптик Карагандинского филиала РГП «Казгидромет» Елена Михайлова.

Ранее сообщалось, что за сутки с территории Караганды вывезли более 18 тысяч кубов снега. Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Талгат Оспанов заявил, что карагандинским водителям грозят штрафы за выезд на закрытые в непогоду трассы.



