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      Костанайская область

    Около 60 молодых сотрудников пополнили ряды костанайской полиции

    31 Марта 2023, 21:20

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Встреча молодых полицейских и наставников прошла в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылок на пресс-службу ведомства.

    В мероприятии приняли участие полицейские, которые работают менее одного года и коллеги со стажем работы, задача которых - адаптировать молодых специалистов к службе в полиции.

    В департаменте полиции Костанайской области и его территориальных подразделениях проходят службу 188 молодых сотрудников, из которых 67 —прибыли на службу из высших учебных заведений, остальные 121 – это выпускники учебных центров.

    Жанат Бекмагамбетов один из новобранцев, который пошел по стопам своего отца, ветерана внутренних дел РК.


    «Мой отец работал в полиции, сейчас он на пенсии. С детства думал, что должен продолжить его профессиональный путь. Считаю профессию престижной»,- отметил Жанат Бекмагамбетов.

    В Департаменте полиции Костанайской области также работает более 600 женщин-сотрудников. Ганна Сосновская – одна из молодых специалистов, которая будет работать следователем в управлении полиции города Рудного.

    Всего ряды костанайской полиции пополнили 59 молодых сотрудников – это 54 выпускника учебного центра Костанайской Академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 4 - Карагандинской академии МВД РК им.Б. Бейсенова и 1 выпускник - Алматинской академии МВД РК М. Есболатова.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область МВД РК Костанай
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