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    Около 60 домов в Темиртау остались без электричества

    12 Января 2023, 23:38

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Темиртау в электросетях города сработала защита. 58 жилых домов остались без света, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акимата Темиртау, аварийное отключение произошло 12 января в 19:48, сработала защита на электросетях города. По предварительным данным, причиной стало перенапряжение. В последние два дня в Карагандинской области температура воздуха опустилась до -35-39 градусов. В сильные морозы жители пользуются электронагревателями.

    «Аварийная бригада ТОО «Окжетпес-Т» оперативно ведет восстановительные работы. По состоянию на 23:00, без света остаются 58 домов. Аварийные бригады работают. В течение часа электроснабжение будет восстановлено», - сообщили в пресс-службе акимата Темиртау.

    Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в Карагандинской и Павлодарской областях закрыты дороги для всех видов транспорта. Учащихся начальных классов в Караганде даже перевели на дистанционный формат обучения.

    Фото: из открытых источников

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Энергетика Карагандинская область Происшествия Регионы
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