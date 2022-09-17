Около 500 тонн сельхозпродукции привезли Жетысуская и Алматинская области в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается сезон региональных сельхозярмарок. В эти выходные свою продукцию представили товаропроизводители из Жетысуской и Алматинской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Сельхозпроизводители областей реализуют свою продукцию без посредников напрямую потребителям, в результате чего цены ниже рыночных на 10-20%. Главная цель таких ярмарок - предоставить астанчанам возможность собрать доступную продуктовую корзину.

Около девяти утра на парковке возле стадиона «Астана Арена», где развернулась торговля сельхозпродукцией, было многолюдно. Представленный на ярмарке широкий ассортимент продуктов удовлетворил потребности самых избирательных покупателей. Это: 84 тонны овощей, 62 тонны фруктов и ягод, 48,7 тонн картофеля, 41,5 тонн мяса, более 9 тонн молочной продукции, 8 тонн рыбы, 500 кг. меда, а также 189 тонн прочей продукции, производимой в данных областях.

Всего на ярмарку сельхозпродукции в столице из Жетысуской и Алматинской областей доставлено около 500 тонн продукции. За первый день аграрии Жетысуской области реализовали столичным покупателям около 150 тонн из привезенных 227,1 тонн экологически чистой продукции по сниженным ценам, сообщили в пресс-службе областного акимата . Свою продукцию жителям столицы представили аграрии восьми районов и двух городов региона, а также Коксуский сахарный завод. Всего 54 вида продукции общим объемом свыше 227 тонн на сумму 401,4 млн тенге. Это мясо-молочная, колбасная, рыбная продукция, сахар, мука, сливочное масло, мед, национальные напитки, ягоды, фрукты и овощи. В целом в ярмарке приняли участие 35 крестьянских хозяйств Жетысуской области.

К некоторым прилавкам выстраивались очереди. Наибольшим спросом пользовались настоящие алматинские яблоки апорт, помидоры, перцы, а картофель, лук, чеснок и морковь покупали мешками.

Не остались без внимания свежие, натуральные продукты: домашний творог, сметана, кумыс, масло и др.

Для тех, кто сомневается в правильности весов продавцов, на территории расположены контрольные весы.

Ярмарка продлится два дня – 17 и 18 сентября. Место проведения: площадка возле стадиона «Астана Арена» по адресу Туран, 48.

В следующие выходные, 24-25 сентября, свою продукцию привезут в столицу Западно-Казахстанская и Атырауская области.