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    Около 500 человек получили ранения при обрушении трибун на фестивале корриды в Колумбии

    27 Июня 2022, 13:13

    ЭЛЬ-ЭСПИНАЛЬ. КАЗИНФОРМ – Еще четыре человека погибли при обрушении переполненных трибун во время фестиваля корриды в Колумбии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Sun.

    Трехъярусный деревянный каркас смотровой площадки обвалился на импровизированном стадионе в городе Эль-Эспиналь, расположенном в 146 км к юго-западу от столицы Боготы.

    Подтверждена гибель четырех человек: мужчины, двух женщин и ребенка. Девять посетителей фестиваля пострадали от атаки быков, после того, как они упали на арену с животными.

    Спасательные службы немедленно приступили к спасению пострадавших из-под обломков, эвакуации раненых и оказания им первой медицинской помощи. Люди с тяжелыми травмами направлены в больницу Сан-Рафаэль.

    Новый Президент Колумбии Густаво Петро призвал мэров не разрешать больше шоу с боями людей или животных. Он отметил, что подобный несчастный случай уже происходил ранее в городе Синселехо.

    Официальные лица выясняют причину инцидента.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Происшествия Южная Америка Мировые новости
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