Около 50 тысяч казахстанцев подали заявки на банкротство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжают принимать заявки на банкротство. На сегодняшний день заявления поступили от 49 113 граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 3 марта в Казахстане начался прием заявлений о признании себя банкротом. На сегодняшний день заявления подали 49 113 граждан. Большинство заявок отклоняются. Отозвано 36 тысяч заявлений граждан. Обработано 6058 заявлений клиентов о признании себя банкротом без суда», - сказала заместитель руководителя управления по работе с задолженностью и несостоятельными должниками Комитета государственных доходов Минфина РК Меруерт Сисембаева в ходе прямого эфира на странице Комитета госдоходов в Instagram.

По ее словам, заявление будет рассмотрено в течение 15 рабочих дней. Ответственность за это несут компетентные государственные органы и комитет по доходам.

«Одним из требований к тем, кто хочет быть признанным банкротом, является отсутствие задолженности по платежам за последние 12 месяцев. Как я уже упоминала выше, заявления 36 граждан не были удовлетворены, в том числе 55% из них имели задолженность и поэтому были отклонены. Мы хотели бы, чтобы клиенты перед подачей заявления о банкротстве узнавали необходимую информацию в бюро кредитных историй», - говорит она.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц» и сопутствующие поправки в законодательство 30 января 2022 года.



